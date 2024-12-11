Patates Salatasına Lezzet Katıyor! Deneyen Hep Böyle Hazırlıyor
Patates salatası hazırlarken mutlaka bu tarifi deneyin. Bu tarifle hazırlanan patates salatası çok daha lezzetli oluyor.
Patates salatası, Türk mutfağında oldukça sevilen ve sıkça yapılan bir mezedir. Genellikle haşlanmış patates, zeytinyağı, limon suyu, taze soğan, maydanoz ve çeşitli baharatlarla hazırlanır. Hem hafif hem de lezzetli bir seçenek olan bu salata, özellikle yaz aylarında soğuk olarak servis edildiğinde ferahlatıcı bir tat sunar. Ayrıca, çay saatlerinden pikniklere kadar birçok farklı ortamda tercih edilir. Kimi zaman yoğurt ya da hardal gibi malzemelerle zenginleştirilerek farklı tarifler de denenebilir. Patates salatası, pratik yapılışı ve doyurucu özelliğiyle sofraların vazgeçilmezlerinden biridir.
PATATES SALATASINA LEZZET KATAN TARİF
MALZEMELER
2 adet orta boy patates
150 gr. yoğurt
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı pul biber
1 çay bardağı konserve bezelye
2 adet kornişon turşu
100 gr. zeytinyağı
1 yemek kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
TARİF
Patatesler soyulur ve küp küp doğranıp haşlanır. Ardından soğutmak için kenara alınır.
Kornişon turşu küçük küp şekilde doğranır ve avuç içinde sıkılarak suyu azaltılır.
Patatesler 50 gr. zeytinyağı, bezelye, kornişon turşu, pul biber ve tuzun yarısı ile karıştırılıp tabağa alınır.
1 diş sarımsak ezilerek ince doğranır ve yoğurt ile karıştırılır. Kalan tuz da yoğurda eklenir ve biraz daha karıştırdıktan sonra tabakta yer alan patatesin üzerine yayılarak dökülür.
Kalan zeytinyağı ocakta iyice ısıtılır ve çok sıcakken içerisine nane atılıp yoğurtlu patatesin üzerine gezdirilir.
AFİYET OLSUN!