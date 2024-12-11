Patates Salatasına Lezzet Katıyor! Deneyen Hep Böyle Hazırlıyor

Patates salatası, Türk mutfağında oldukça sevilen ve sıkça yapılan bir mezedir. Genellikle haşlanmış patates, zeytinyağı, limon suyu, taze soğan, maydanoz ve çeşitli baharatlarla hazırlanır. Hem hafif hem de lezzetli bir seçenek olan bu salata, özellikle yaz aylarında soğuk olarak servis edildiğinde ferahlatıcı bir tat sunar. Ayrıca, çay saatlerinden pikniklere kadar birçok farklı ortamda tercih edilir. Kimi zaman yoğurt ya da hardal gibi malzemelerle zenginleştirilerek farklı tarifler de denenebilir. Patates salatası, pratik yapılışı ve doyurucu özelliğiyle sofraların vazgeçilmezlerinden biridir.

PATATES SALATASINA LEZZET KATAN TARİF

MALZEMELER



2 adet orta boy patates

150 gr. yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı konserve bezelye

2 adet kornişon turşu

100 gr. zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz