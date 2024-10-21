Odeabank'ın Ardından Bir Banka Devi Daha Satılıyor: Sahipleri Bakın Kim Olacak

Türkiye'nin ünlü bankası Odeabank, Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) tarafından satın alındı. Şirketten yapılan açıklamada, Bank Audi ve diğer yatırımcıların Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satma konusunda anlaştığı belirtilmişti. Odebank'ın ardından bir banka devi daha satıldı.

Norveç'in en büyük bankası DNB, İsveç merkezli yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie'yi 1,14 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Banka, satın almanın tamamının nakit olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, satın alma sürecinin önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Carnegie, yaklaşık 850 kişiyi istihdam ediyor ve 30 Eylül itibarıyla 436 milyar İsveç kronu (yaklaşık 41,4 milyar dolar) değerinde varlık yönetiyor. Bu anlaşma, DNB’nin büyüme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.