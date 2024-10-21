Uygulamayanlara Cezalar Yolda: Kış Lastiği İçin En Uygun Zaman Belli Oldu

Kanunen bazı araçlar için zorunlu olan kış lastiklerinin kullanımı, yıl içinde belirli tarihler arasında yapılmak zorunda. Peki, 2024 yılında kış lastiği ne zaman takılmalı?

Sürücüler tarafından sıkça sorgulanan "Kış lastiği ne zaman takılır?" sorusu, yaz aylarının sona ermesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha fazla önem kazandı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık’ta başlıyor. Bu tarihten itibaren, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçların 1 Nisan’a kadar kış lastiği kullanmaları zorunlu hale geliyor.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği uygulaması, yalnızca yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için yasal bir zorunluluk taşıyor. Ancak, hususi araçların da kış şartlarında güvenli seyahat için kış lastiği kullanması öneriliyor. Kış lastiği kullanmayan araçların yol kapatması ve sürücülerin mağduriyet yaşaması önlenmeye çalışılıyor.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Bu nedenle, sürücülerin hem can hem de mal güvenliği için kış lastiği takmaları büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi