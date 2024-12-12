Yargı Dizisiyle Ünlendi! Yeni Diziyle Setlere Geri Dönüyor

Yargı dizi dünyasının unutulmaz projeleri arasında yerini aldı. Fenomen dizinin yeteneğiyle öne çıkan genç yıldızlarından biri de Tuğçe rolüne hayat veren Merve Ateş’ti. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ateş, Ay Yapım’ın atv için hazırladığı “Yeni Bir Gün” dizisiyle anlaştı.