Yargı Dizisiyle Ünlendi! Yeni Diziyle Setlere Geri Dönüyor
Kanal D’nin Emmy Ödüllü prestij projelerinden Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş yeni dizisiyle setlere geri dönüyor.
3 sezon boyunca ekrana gelen Kanal D’nin Emmy Ödüllü prestij projelerinden Yargı’nın Tuğçe’si Merve Ateş yeni dizisi için el sıkıştı. Yeni dizide birçok usta isimle biraraya gelecek.
Yargı dizi dünyasının unutulmaz projeleri arasında yerini aldı. Fenomen dizinin yeteneğiyle öne çıkan genç yıldızlarından biri de Tuğçe rolüne hayat veren Merve Ateş’ti. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ateş, Ay Yapım’ın atv için hazırladığı “Yeni Bir Gün” dizisiyle anlaştı.
Genç yıldız İngiliz “Keeping Faith” dizisinden ülkemize uyarlanan dizide Nehir (Ezgi Mola), Serdar’ın (Salih Bademci) kızları Deniz’e hayat verecek. İki kardeşi daha olan Deniz yaşadığı travma nedeniyle zor günler geçirmektedir. Ocak başında sete çıkacak dizide Ezgi Mola, Salih Bademci’ye Berkay Ateş (Tuna), Nur Sürer (Güngör), Şükran Ovalı (Özlem) Melisa Doğu (Suzan), Elçin Afacan (Melike) eşlik edecek.