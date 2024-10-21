TOKİ Yüzde 25 İndirim Yapmıştı: 22 Bin Alıcı Başvurdu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasından 22 bin 187 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.

Son Güncelleme:
TOKİ Yüzde 25 İndirim Yapmıştı: 22 Bin Alıcı Başvurdu

Bakanlıktan yapılan açıklama göre, TOKİ Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası, 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Kampanya, satışları 30 Haziran 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti en geç 30 Haziran 2023'ten önce başlamış konut ve iş yerleri için uygulandı.

Kampanyaya katılan 20 bin 871 kişi, borç bakiyesinin tamamını ödeyerek tapularını teslim aldı. Ayrıca 1316 kişi kısmi ödeme yaparak indirimden faydalandı.

Kampanyadan yararlananların yüzde 96,08'inin borçlarını kişisel tasarruflarıyla kapattığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
TOKİ
Son Güncelleme:
Show TV'den Kızılcık Şerbeti'nin Yerine Yeni Dizi! Kadro Duyuruldu Show TV'den Kızılcık Şerbeti'nin Yerine Yeni Dizi! Kadro Duyuruldu
Uygulamayanlara Cezalar Yolda: Kış Lastiği İçin En Uygun Zaman Belli Oldu Uygulamayanlara Cezalar Yolda: Kış Lastiği İçin En Uygun Zaman Belli Oldu
Uyku İlaçlarını Rafa Kaldırın: Gece Uyanmadan Sağlıklı ve Derin Uyku İçin Bu 5 Gıdayı Tüketmek Yetiyor Uyku İlaçlarını Unutun: Gece Uyanmadan Sağlıklı ve Derin Uyku İçin Bu 5 Gıdayı Tüketmek Yetiyor
Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Açıklaması: Bakan Işıkhan Oranda İpucunu Verdi Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Açıklaması