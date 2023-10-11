Noterler Birliği, Vepara ile dijital ödemelerde stratejik işbirliğini duyurdu

Türkiye’nin güvencesi ve hizmet sağlayıcısı Noterler Birliği, bugün Vepara ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladığını büyük bir heyecanla duyurdu. Vepara, Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden biri olarak tanınırken, bu işbirliği finansal dünyada önemli bir adımı temsil ediyor.

Noterler Birliği ve Vepara'nın işbirliğiyle birlikte sunulan inovatif ürün "Vegüven" adını taşıyan ikinci el araç satışını güvence altına alan hizmetini duyurdu. Bu hizmet, tüketicilere güvenli bir şekilde ikinci el araç alım ve satım işlemlerini gerçekleştirme olanağı sunuyor.

Vepara, uçtan uca ödeme çözümleri ile müşterilere geleneksel ödeme yöntemlerinin ötesinde bir deneyim sunma hedefinde. Bu işbirliği, Noterler Birliği'nin ödemelerini daha etkili bir şekilde yönetme ve güçlendirme fırsatlarını artırırken, dijital ödeme altyapısının Türkiye'deki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Vepara CEO'su Volkan Üstün, "Vepara olarak, Türkiye'nin finansal dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Noterler Birliği ile işbirliği yapmak, finansal teknolojimizin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak ve kullanıcıların noter işlerinin daha pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceği bir dönüşümü işaret ediyor. Geleneksel finansın sınırlarını zorlayarak, ödemeleri kolaylaştırmanın ve finansal hizmetlere erişimi herkes için daha basit hale getirmenin yolunu arıyoruz” dedi.

Bu işbirliği, teknoloji ve güvenin bir araya geldiği geleceğin ödeme çözümlerini öne çıkarırken, benzer işbirliklerinin de yolunu açıyor. Vepara'nın güveni ve teknolojiyi bir araya getirdiğini vurgulayan Üstün, “Ürün ve hizmetlerimizle toplumun her kesiminin yanındaki güç olmaya, müşterilerimize en güvenli ve inovatif dijital çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Biz, finansal dünyayı yeniden şekillendiren bir hareketin parçasıyız ve geleceği hep birlikte inşa ediyoruz.”

Noterler Birliği ve Vepara işbirliği, Türkiye'deki dijital ödeme sektöründe önemli bir gelişmeyi temsil ediyor ve iki kurumun da müşterilerine daha iyi hizmet sunma taahhüdünü yansıtıyor. Güven, teknoloji ve inovasyonun bir araya geldiği bu işbirliği, gelecekte noter işlemlerinin daha pratik, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşeceği bir geleceği işaret ediyor.