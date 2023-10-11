4 küresel CEO'dan 3'ü önümüzdeki 3 yıl için ekonomiye güven duyuyor

Global danışmanlık şirketi KPMG'nin geçtiğimiz ay düzenlediği 11 ülkeden ve 11 temel endüstri sektöründen 1.325 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, 2022'deki %71'e kıyasla 2023'te küresel CEO'ların %73'ü önümüzdeki üç yıl için ekonomiye güven duyduğunu belirtti. Ayrıca anket sonuçlarında, CEO'ların jeopolitik ve siyasi belirsizliği, işlerinin büyümesine yönelik en büyük risk olarak gördükleri de yer aldı. Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Platformu Genel Başkanı Haldun Pak, “Türkiye'deki üst düzey yöneticiler olarak tüm dünyada yaşanan mali ve siyasi krizlere karşı birlik ve beraberlik içinde çözümler üretiyoruz. Ülkemizin büyümesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Ankete katılan ve yıllık geliri 500 milyon doların üzerinde olan şirketlerin CEO’ları, önümüzdeki 12 ay boyunca büyüme sağlama konusunda kısa vadeli engellerle karşı karşıya olduklarını vurguluyor. Katılımcıların %77’si artan faiz oranlarının ve sıkılaşan para politikalarının potansiyel ya da mevcut durgunluğu uzatabileceğine inanıyor. Üyelerinin üst düzey yönetim konusunda bireysel tecrübeleriyle ve çağın tüm imkanlarını kullanarak her türlü ekonomik koşulda toplumsal faydayı amaçladıklarının altını çizen Haldun Pak, sosyal, sosyoekonomik ve iktisadi proje başlıklarında birçok katma değerli proje üretip, Türkiye’nin kalkınması sürecinde üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirtti.

“Türkiye’nin gerçek potansiyelini yeni yüzyılda göstereceğiz”

Ülkemizin ekonomi ve iş dünyasını ilgilendiren konularda Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği çatısı altında ülkenin önemli sorunlarını ele alarak çözüm odaklı projeler geliştirmek istediklerini dile getiren CEO Platformu Genel Başkanı Haldun Pak, "Türkiye'nin gerçek potansiyelini yeni yüzyılında yapacağımız büyük projeleri hayata geçirme yolunda en etkin çalışan STK'lardan biri olarak tamamladık. Yerel ve global Türkiye'nin vizyoner yeni nesil STK'sı olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Kadim geçmişimizden gelen tecrübelerle bu kıdem yolculuğuna katkı sağlamak için iş dünyasının her sektörden ve her görüşten tecrübelerine sahip tüm üst düzey yöneticilerini bir araya getiriyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı ortak akılla buluşturmayı, yeni nesil bir STK anlayışıyla Türkiye’nin gündeminde önemli bir yapıcı unsur olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her sektör, yaş grubu ve bölgeden üst düzey yöneticiyi üyeliğe kabul ediyoruz”

CEO Platformu'nu çok çeşitliliği, kapsayıcılığı ve verimliliği hedefleyen iş insanları birliği olarak tanımlayan Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Platformu Genel Başkanı Haldun Pak, dernek hakkındaki konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Resmi olarak 2022'de kurulan Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği ya da bilinen adıyla CEO Platformu olarak, ülkemizin ekonomi ve iş dünyasını ilgilendiren konularında üst düzey yöneticileri temsil etmeyi ve ülkenin önemli gündemlerine bir CEO bakış açısı ile yön vermeyi hedefliyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren 1 yıl gibi kısa bir sürede 150'den fazla resmi, 500'den fazla takipçi üyemiz oldu. Derneğimizin tüzüğünde yer alan temel şart ve amaç ile derneği oluşturan üyelerin; üst düzey yönetici sıfatına haiz ülkenin, ekonominin ve iş dünyasının büyümesinde rol almaya istekli iş insanlarından oluşması şart. Her sektör, yaş grubu ve bölgeden üst düzey yönetici vasfına sahip herkesi üyeliğimize kabul ediyoruz. Her sektörden ayrı deneyime sahip üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği platformumuz bu çeşitli tecrübelerden beslenerek proaktif çözümler üretme yeteneğine sahip ender STK'lardan biri oldu.”