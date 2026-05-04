Nisan Ayı Enflasyonu İçin Gözler TÜİK'te

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) öncü veri olarak kabul edilen verilerine göre, İstanbul’da aylık enflasyon nisanda hızlanmıştı. Martta yüzde 2.97 olan İstanbul’un enflasyonu, nisanda yüzde 3. 74’e çıkmış; yıllık enflasyon ise yüzde 37.68’den yüzde 36.83’e gerilemişti. Ekonomistlerin ve piyasanın medyan tahminine göre nisanda yıllık enflasyonun da yüzde 31.17 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu beklentisi ise yüzde 27.60 oldu.

Nisan enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2.50 olurken en yüksek beklenti yüzde 3.60 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise nisan için en yüksek enflasyon tahmini yüzde 35 olurken en düşük tahmin yüzde 30.20 seviyesine işaret etti.

Öte yandan Bloomberght anketine katılan katılımcılar, 2026 yılsonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaşmıştı. Buna göre, 20 kurumun 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27.6 olmuştu. Ekonomistlerin bu anket döneminde yılsonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini yüzde 32, en düşük tahmini yüzde 24 seviyesinde oldu.

Kaynak: Haber Merkezi