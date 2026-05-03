Nisan Ayı Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak? Ekonomistlerin Beklentisi Ortaya Çıktı!

Nisan ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla bekleniyor. Açıklanacak olan 4 aylık veri sonrasında, memur ve emeklinin zamlarında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

NİSAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşıyor.

2026 yılı takvimine göre nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

Normal şartlarda veriler her ayın 3'ünde açıklanırken, 3 mayıs tarihinin bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle resmi duyuru 3 mayıs tarihini takip eden ilk iş günü olan pazartesi sabahı yapılacak.

GÖZLER 4 AYLIK ENFLASYON FARKINDA

Ocak, şubat ve mart aylarında biriken enflasyon rakamlarının üzerine nisan verisinin eklenmesiyle birlikte, temmuz zammı öncesinde 4 aylık veri netleşmiş olacak.

Emekliler, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Nisan verisiyle birlikte emekli zammının taban oranı büyük ölçüde ortaya çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. İlk 4 aylık kümülatif enflasyonun, ocak ayındaki toplu sözleşme oranını aşan kısmı maaşlara fark olarak yansıtılacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

