Niğde'de kirazlar dalında kaldı, çiftçi yol kapattı!

Niğde Darboğazlı köylülerinin 4 bin ton kirazı dalında kaldı. Köylüler, Ulukışla-Pozantı arasındaki E90 karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak eylem yaptı, satamadıkları kirazı yola döktü.

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6-7 bin ton kiraz üreten Niğde Darboğaz köylüleri bu yıl kirazlarını satamıyor. Darboğazlılar ürünlerini satamadıkları için dün Ulukışla-Pozantı arasındaki E90 karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak eylem yaptı, satamadıkları kirazları yola döktü.

Niğde Valisi ve Ulukışla Kaymakamı'nın kendilerini dinlemesi için yanlarına gelmesini isteyen üreticiler, yola oturarak valiyi bekledi.

"YETER BENİM ÇEKTİĞİM YA"

Üreticilerden biri "Kirazımız 10-15 TL’ye satılıyor. Biz 50-60 TL olsun istedik. İsteyen gelsin alsın. Emeğimin karşılığını alayım ben. Yeter benim çektiğim ya. Nedir bu rezillik" diyerek isyan etti.

Niğde'de kirazlar dalında kaldı, çiftçi yol kapattı! - Resim : 1

KAYMAKAM ZİYARET ETTİ

Kadın üreticilerden biri ise "Kirazı 9 liraya alıyorlar” diye sitem ederken bir başkası da “Tayland’da kirazın kilosu 749" dedi. Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, köylüleri ziyaret etti; ancak üreticiler, eylemlerini sonlandırmadı.

"TÜCCAR ALMAYA GELMEDİ"

Çakıt Vadisi Birleşik Üretim Tüketim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Duran Köksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “4 bin ton ürün dalda bekliyor. Tüccar yok ana tüccarlar bu yıl almaya gelmedi. Azerbaycan’dan üreticiler geliyordu. Onlar da gelmedi” dedi.

Kaynak: ANKA

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