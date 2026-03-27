Netflix Ücretlerine Zam

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, ABD’deki abonelik planlarında fiyat artışına gitti. Yeni tarifeye göre hem reklamlı hem de reklamsız paketlerin aylık ücretleri yükseldi. Türkiye'deki ücretlerde herhangi bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin açıklama henüz gelmedi.

Dünyanın en yaygın dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, ABD pazarındaki abonelik ücretlerini artırdı. Şirketin açıkladığı yeni fiyatlandırma kapsamında tüm paketlerde artışa gidildi.

Güncellenen tarifeye göre reklamlı standart planın aylık ücreti 7.99 dolardan 8.99 dolara çıktı. Reklamsız standart plan ise 17.99 dolardan 19.99 dolara yükseldi. Platformun en yüksek fiyatlı paketi olan premium planın ücreti de 24.99 dolardan 26.99 dolara çıkarıldı.

ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Netflix’in paylaştığı bilgilere göre yeni fiyatlar, platforma yeni üye olacak kullanıcılar için hemen geçerli olacak. Mevcut aboneler ise artışı anında hissetmeyecek. Şirket, mevcut kullanıcıların faturalarına yansıyacak zamların önümüzdeki haftalarda kademeli olarak uygulanacağını duyurdu.

TÜRKİYE FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Netflix, henüz Türkiye’deki kullanıcıların ödediği ücretlerle ilgili zam açıklamadı. Platform, Türkiye’de abonelik ücretlerini en son 4 Haziran 2025’te yaklaşık yüzde 30 oranında artırmıştı. Halihazırda temel plan 189.99 TL, standart plan 289.99 TL ve premium plan 379.99 TL.

Kaynak: BirGün

