İşe Yeni Başlayana Devlet Desteği: 6 Ay Boyunca 28 Bin TL Maaş Yatacak! İşte Şartlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de genç işsizliğiyle mücadele kapsamında yeni bir istihdam modeli devreye alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu “Genç İstihdam Hamlesi” çerçevesinde hazırlanan “İşe İlk Adım Programı”, ilk kez işe başlayacak gençlere önemli bir destek sunmayı hedefliyor.

Program kapsamında, 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerin ilk iş deneyimlerinde maaşlarının net asgari ücrete denk gelen kısmı, yani 28 bin 75 TL’ye kadar olan bölümü devlet tarafından ödenecek. Bu destek ilk etapta 6 ay süreyle uygulanacak.

DESTEK SÜRESİ 18 AYA KADAR UZAYABİLECEK

Programın kapsamı belirli şartlar dahilinde genişletilebilecek. İşverenlere sağlanan ücret ve prim desteğinin belirli oranlarda uygulanması durumunda, destek süresi 18 aya kadar uzatılabilecek. Böylece gençlerin iş hayatına daha kalıcı şekilde katılması amaçlanıyor.

250 BİN GENÇ İŞE YERLEŞTİRİLECEK

Bu yıl içerisinde 250 bin gencin programdan yararlanarak ilk işine başlaması planlanıyor. Orta vadede ise hedefin 2028 yılına kadar 750 bin gence ulaşmak olduğu belirtiliyor. Programın, gençlerin deneyim kazanmasının yanı sıra özel sektörün de nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırması bekleniyor.

İMALAT SEKTÖRÜNE ÖNCELİK VERİLECEK

Uygulamada özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerine öncelik tanınacak. İşverenlerin sigorta primine ilişkin yükünün bir kısmı da İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanacak. Bu sayede işletmelerin genç istihdamına daha fazla yönelmesi hedefleniyor.

228 MİLYAR TL’LİK KAYNAK AYRILDI

Program için toplamda 228 milyar TL’lik bir bütçe öngörüldü. İşsizlik Sigortası Fonu’nun mevcut gelir fazlası dikkate alındığında, bu desteğin sürdürülebilir olduğu ifade ediliyor. Fonun 2026 yılında da önemli bir gelir fazlası vermesi bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Programa katılmak isteyen gençlerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Buna göre başvuru yapacak adaylarda şu şartlar aranacak:

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını doldurmuş, 25 yaşından küçük olmak

Daha önce uzun vadeli sigorta kapsamında 90 günden fazla çalışmamış olmak

Yükseköğretim öğrencisi olmamak

Yurt dışında çalışmıyor olmak

Programla birlikte gençlerin iş gücü piyasasına daha erken ve güçlü bir şekilde dahil edilmesi, aynı zamanda işverenlerin üzerindeki maliyet baskısının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: Sabah