Borsa Güne Nasıl Başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 artışla 12.802,98 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kaybederek 12.727,06 puandan tamamlamıştı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,92 puan ve yüzde 0,60 artışla 12.802,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

