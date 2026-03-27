Araç Sahiplerine Kötü Haber: İndirim Rüzgarı Kısa Sürdü! Akaryakıtta Tarihi Zam

Akaryakıtta yapılan indirimin ardından beklenen zam haberi geldi. Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 6 liranın üzerinde artış yapılacak, litre fiyatı 80 TL sınırına dayanacak.

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Motorine yapılan 5 lira 44 kuruşluk indirimin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, bu kez tarihi bir zam kararı gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında sert bir artış yaşanacak.

MOTORİNE TARİHİ ARTIŞ

Son indirimin ardından sürücüler kısa süreli bir rahatlama yaşarken, yeni zam haberi bu sevinci gölgede bıraktı. 28 Mart itibarıyla geçerli olacak düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 6 lira 23 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte fiyatların birçok ilde 80 TL bandına yaklaşacağı ifade ediliyor.

Özellikle fiyatların en yüksek seviyede olduğu illerden biri olan Hakkari’de motorinin litre fiyatının 77 liranın üzerine çıkacağı öngörülüyor.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

Akaryakıt fiyatlarındaki bu sert yükselişte uluslararası gelişmeler belirleyici oluyor. İran’ın petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermemesi, küresel petrol piyasasını doğrudan etkiledi. Bu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişe ek olarak döviz kurundaki hareketlilik de iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesinde Türkiye’nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 62,52 TL – Motorin 68,63 TL – Otogaz 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 62,38 TL – Motorin 68,49 TL – Otogaz 29,89 TL

Ankara: Benzin 63,49 TL – Motorin 69,76 TL – Otogaz 30,37 TL

İzmir: Benzin 63,76 TL – Motorin 70,03 TL – Otogaz 30,29 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken, uluslararası ürün fiyatları ve döviz kuru temel alınıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç satış fiyatı hesaplanıyor. Bu hesaplama sürecinde Akdeniz piyasasında oluşan günlük fiyatlar ve dolar kuru belirleyici rol oynuyor.

Kaynak: Haber Merkezi