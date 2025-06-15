Ne Boyoz Ne Gevrek: İzmir’in Dağlarında Yetişiyor, Sessizce Coğrafi İşaret Aldı

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İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı yüksek rakımlı Çavuşdağı bölgesinde yetişen bu özel fasulye çeşidi, 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek İzmir’in coğrafi işaretli ürünleri arasındaki yerini aldı. Kentin gözlerden uzak bu tarımsal mirası, artık hak ettiği değeri görmeye başlıyor.

YÜKSEK RAKAMLARDA ÜRETİLİYOR

Çavuşdağı Kuru Fasulyesi’nin fark yaratan en önemli yönlerinden biri, tamamen doğal koşullarda, herhangi bir sulama veya gübreleme olmadan yetiştiriliyor olması. Kiraz ilçesinin 900 metrenin üzerindeki rakımlı arazilerinde geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan bu fasulye, doğayla iç içe, zahmetsiz ama emek isteyen bir üretim sürecinden geçiyor.

Bu fasulye, bir önceki sezon yetiştirilen bitkilerden elde edilen yerel tohumlarla ekiliyor. Böylece hem ürünün genetik yapısı korunuyor hem de bölgenin tarımsal mirası sürdürülebilir hale geliyor.

TOHUMDAN TANINAN LEZZET

Çavuşdağı Kuru Fasulyesi yalnızca üretim şekliyle değil, fiziksel özellikleriyle de dikkat çekiyor. Tohumları 5 ile 13 mm arasında değişen büyüklüklere sahip. Dış yüzeyi hafif kaygan olan bu fasulyenin, karakteristik kirli beyaz rengi üzerinde herhangi bir beneklenme ya da çillenme görülmüyor. Tohumun sürgün noktası ise gövdeyle asimetrik biçimde konumlanmış durumda.

İZMİR'İN GİZLİ TADI SAHNEYE ÇIKIYOR

İzmir'in ünlü tatlarının gölgesinde kalan bu eşsiz kuru fasulye, şimdi hem sofralarda hem de tarımsal değerler listesinde daha görünür hale geliyor. Çavuşdağı’nın serin dağ havasında ve bereketli topraklarında yetişen bu ürün, kent kültürünün ve yerel üretimin önemli bir temsilcisi olma yolunda ilerliyor.

Coğrafi işaret tescili ile birlikte yalnızca lezzeti değil, üretim geleneği de koruma altına alınan Çavuşdağı Kuru Fasulyesi, İzmir’in gastronomi hazinesine sessiz ama etkileyici bir katkı sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi