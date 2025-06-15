Hazine Yarın 2 Tahvil İhalesiyle Piyasaya Çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Haziran Pazartesi günü 2 ayrı tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine Yarın 2 Tahvil İhalesiyle Piyasaya Çıkıyor
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Bakanlığın iç borçlanma programı kapsamında gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden yatırımcılara sunulacak. Bu tahvilin 6 ayda bir yüzde 20,50 oranında kupon ödemesi bulunuyor.

TÜFE’YE ENDEKSLİ TAHVİL İLK KEZ İHRAÇ EDİLECEK

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ilk kez piyasaya arz edilecek. Bu ihaleyle birlikte yatırımcılara enflasyona karşı koruma sağlayan yeni bir borçlanma enstrümanı sunulmuş olacak.

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Kaynak: AA

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