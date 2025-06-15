Hazine Yarın 2 Tahvil İhalesiyle Piyasaya Çıkıyor

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Bakanlığın iç borçlanma programı kapsamında gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden yatırımcılara sunulacak. Bu tahvilin 6 ayda bir yüzde 20,50 oranında kupon ödemesi bulunuyor.

TÜFE’YE ENDEKSLİ TAHVİL İLK KEZ İHRAÇ EDİLECEK

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ilk kez piyasaya arz edilecek. Bu ihaleyle birlikte yatırımcılara enflasyona karşı koruma sağlayan yeni bir borçlanma enstrümanı sunulmuş olacak.

Kaynak: AA