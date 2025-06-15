E-Ticarette Babalar Günü Yoğunluğu

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Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, özellikle elektronik, erkek giyim ve kişisel bakım ürünlerinde öne çıkan kampanyalar sayesinde e-ticaret sektörü için yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri haline geldi.

Özgün, Babalar Günü'ne özel alışverişlerde erkek gömlek, şort, spor ayakkabı, kol saati ve parfüm gibi ürünlerde ciddi bir talep artışı olduğunu belirtirken, bu ürünlerin satış adetlerinin yüzde 50’nin üzerinde yükseldiğini kaydetti.

TESLİMATTA YENİ DÖNEM: PAZAR GÜNÜ HİZMETİ BAŞLADI

Tüketici beklentilerinin hız, esneklik ve ödeme kolaylığına odaklandığını vurgulayan Ender Özgün, bu doğrultuda 81 ilde pazar günü teslimat hizmetinin 10 Haziran itibarıyla devreye alındığını duyurdu. Böylece kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden, siparişlerini pazar günü teslim alabiliyor.

Ayrıca, ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla Babalar Günü kampanyalarında birçok üründe peşin fiyatına 9 taksit seçeneği sunuluyor.

500-1000 LİRA ARASI ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

Hepsiburada verilerine göre alışverişlerde en çok tercih edilen fiyat aralığı 500-1000 lira olurken, bu bantta giyim, kişisel bakım ve küçük ev aletleri öne çıktı. 1.000 liranın üzerindeki alışverişlerde ise teknoloji ve premium ürün gruplarına ilgi yoğunlaştı.

KAMPANYALARLA GÖZ DOLDURDU

11-16 Haziran tarihleri arasında uygulanan “En Baba İndirimler” kampanyası kapsamında ayakkabılarda yüzde 60’a, spor ayakkabılarda yüzde 50’ye, saat ve aksesuarlarda ise yüzde 45’e varan indirimler sağlandı.

Kampanya dahilinde; seçili tıraş makinelerinde peşin fiyatına 3 taksit, 2.500 lira üzeri erkek parfüm alışverişlerinde sepette yüzde 20 indirim sunuldu. Teknoloji tutkunlarına özel, akıllı saatlerde 500 lira kupon veya kayış hediyesi, kablosuz kulaklıklarda ise 700 liraya varan kupon imkânı sağlandı.

Gurme babalar için mutfak ürünlerinde yüzde 40'a varan indirimlerin yanı sıra "2 al 1 öde" fırsatları sunulurken, hobi ve müzik ürünlerinde sepette yüzde 5 indirim, e-kitap alışverişlerinde ise 500 liraya varan indirim kampanyaya dâhil edildi. Seçili ürünlerde ek indirimler ve 9 taksit fırsatları da kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA