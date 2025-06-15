Trabzonlular Akın Etti! Fiyatı 200 Liradan 150 Liraya Düştü

Trabzon'da balıkçılar eski bereketli sezonunu yeniden yakaladı. Tezgahlarda yaşanan bolluk sonrasında esnafın yüzü yeniden güldü. Kilosu 200 lira olan somon ve mezgitin kilosu 150 liraya düştü.

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Trabzonlular Akın Etti! Fiyatı 200 Liradan 150 Liraya Düştü
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 450, çupra 350, mezgit ve alabalık 200, istavrit, barbun ve somon 150, izmarit 75, isparize ise 50 liradan satışa çıkarıldı.

YAZ SEZONU İYİ GEÇİYOR

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, yaz sezonunun beklediklerinden daha iyi geçtiğini söyledi. Tezgahlarda son yıllara göre bolluk yaşandığını vurgulayan Çoğalmış, bu bolluğun fiyatlara da yansıdığını ifade etti.

'İNDİRİM VAR'

Çoğalmış, satışların iyi gittiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: Şu an kış sezonu gibi olmaz tabii ama şu bir gerçek ki kış sezonunu bir daha tekrar yaşıyoruz. İstavrit bugün 150 lira fiyatı hem de sezonda öyle iri istavrit yoktu. Şu anki istavrit daha iri. Mezgit 200 lira, somon 200 liraydı, 150 liraya düştü. Yani yüzde 90 genelde balıklarda da indirim var.

Kaynak: AA

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