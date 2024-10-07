MTV, Trafik Cezası, Harçlar! Böyle Bir Zam Ne Görüldü Ne Duyuldu: İbre Yüzde 44’ü Gösterdi, İşte kalem kalem zam listesi...
2025 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 44 civarında zammı öngörüyor. Emlak, çevre temizlik, motorlu taşıt vergisi (MTV) ve trafik cezaları gibi birçok kalemi kapsayacak bu artış yılbaşında devreye girecek. Zam oranlarının enflasyon beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi, mükelleflerin yükünü daha da artıracak.
Emlak, Çevre Temizlik, Özel İletişim ve Motorlu Taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezaları gibi kalemlerde zam oranını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) son yıllarda enflasyonun seyrine göre oldukça farklı düzeylerde oluştu. Yüksek enflasyonlu yıllarda mükellefin yükü olağanüstü ağırlaştı.
EN AZ YÜZDE 44 ZAM KAPIDA
Her yıl Ekim ayı sonu itibarıyla Yurt içi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli olacak yeniden değerleme oranını veriyor. Bu kapsamda 2025 yılı zam oranlarında rakamlar ortaya çıktı. 2025-2027 Orta Vadeli Programda (OVP), 2025 yılının tümünde tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 düzeyinde öngörülerken, yılın başında zam oranının en az yüzde 44 dolayında olması beklentisi güçlendi.
ZAMDA REKOR BEKLENİYOR
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, 2020’de yüzde 9,11’de kalan, 2022’de yüzde 36,2’ye çıkan yeniden değerleme oranında 2023’te ise yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek görülmüş, söz konusu oran 2024 başında ise yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 başında uygulanacak olası oranın yıllık enflasyon hedefinin çok üzerinde bekleniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.
ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE ARTACAK
2025 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2024 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 dolayında olacağını gösteriyor. Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2024’teki kadar olmasa da hedef enflasyonun çok üzerinde artacak.
Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerlerinin ortalaması 3028,74 oldu. Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl aynı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan endeks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.
Kaynak: Dünya Gazetesi