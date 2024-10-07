MTV, Trafik Cezası, Harçlar! Böyle Bir Zam Ne Görüldü Ne Duyuldu: İbre Yüzde 44’ü Gösterdi, İşte kalem kalem zam listesi...

Emlak, Çevre Temizlik, Özel İletişim ve Motorlu Taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çe­şitli harçlar, araç muayene üc­retleri, Gelir Vergisi tarife di­limleri ve trafik cezaları gibi kalemlerde zam oranını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) son yıllarda enflasyonun seyrine gö­re oldukça farklı düzeyler­de oluştu. Yüksek enflasyon­lu yıllarda mükellefin yükü olağanüstü ağırlaştı.

EN AZ YÜZDE 44 ZAM KAPIDA

Her yıl Ekim ayı sonu itibarıyla Yurt içi Üretici Fi­yat Endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli ola­cak yeniden de­ğerleme oranı­nı veriyor. Bu kapsamda 2025 yılı zam oranlarında rakamlar ortaya çıktı. 2025-2027 Orta Vade­li Programda (OVP), 2025 yılının tümün­de tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 düzeyinde öngörü­lerken, yılın başında zam oranının en az yüz­de 44 dolayında olması beklentisi güçlendi.

ZAMDA REKOR BEKLENİYOR

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, 2020’de yüzde 9,11’de kalan, 2022’de yüzde 36,2’ye çıkan yeniden değerleme oranında 2023’te ise yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek görülmüş, söz konu­su oran 2024 başında ise yüz­de 58,46 olarak uygulanmış­tı. 2025 başında uygulanacak olası oranın yıllık enflasyon hedefinin çok üzerinde bek­leniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.

ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE ARTACAK

2025 başında çeşitli vergi, ce­za, harç ve ücretlere uygulana­cak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2024 enflasyon verileri açıklandığında netleşe­cek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu iti­barıyla düzeyi, yılbaşından ge­çerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 dolayında olacağını gösteriyor. Buna gö­re gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2024’teki ka­dar olmasa da hedef enflasyo­nun çok üzerinde artacak.

Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerleri­nin ortalaması 3028,74 oldu. Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl ay­nı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan en­deks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi