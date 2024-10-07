Asgari Ücret Zammı İçin Olması Gereken Rakamı Açıkladı: Özgür Özel Zam Beklentilerini Yıktı! ‘25 Bin Lira Olsaydı…’

Asgari ücret 2024 zammı net olarak 17.002 TL olmuştu. Bu yıl ara zam yapılmayan asgari ücret Aralık ayında yeniden belirlenecek. Asgari ücrete yapılacak zammın enflasyonun altında olmayacağı ekonomi yönetimi tarafından her fırsatta dile getirilirken oranın yüzde 40 ila 50 arasında bir yerde olması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL GREV YAPAN İŞÇİLERE SESLENDİ

Asgari ücret 2025 zammı için rakamların dillendirilmeye başladığı şu günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Hatay Dörtyol’da Yolbulan Metal Fabrikası’ndaki işçilerin grev çadırını ziyaret eden Özgür Özel, maaş beklentileri karşılanmayan işçilere seslendi.

ASGARİ ÜCRETİN OLMASI GEREKTİĞİ RAKAMI AÇIKLADI

“Türkiye’de 17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir. Geçtiğimiz yıl, ‘Bu ücrete dört kez zam yapacağız’ diyenler, iktidar olunca ikinci zammı bile yapmayıp 17 bin lirada bıraktılar” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı, “Siz hakkınızı alsaydınız, bu sözleşme bağıtlandığı gün size verilen maaş, gerçekten bugün asgari ücret hak ettiği zammı alsaydı, 25 bin lira olsaydı zaten hiç greve çıkmadan 30 bin liranın üzerinde taban maaşı almıştınız” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“İŞÇİNİN YANINDAYIZ”

“Bugün hakkınızı yiyen yerel hak yiyici, bu şirketin, Yolbulan’ın patronuyken, esas hakkınızı yiyen genel hak yiyici, bugün ülkeyi yönetirken 17 bin lirayı 25 bin lira yapmayanlar, hayat pahalılığı, enflasyona göre asgari ücreti yükseltmeyenlerdir. Mücadelenizde, Yolbulan işçilerinin genel olarak emek mücadelesinde Türkiye işçi sınıfının yanındayız” diyerek asgari ücretin olması gerektiği seviyeyi de açıkladı.