SSK, Bağ-Kur Emekli Maaş Zammında Hesap Makinelerinin İşaret Ettiği O Rakam! Refah Payı Verilecek Mi? ‘Sıfır Zam’ Tehlikesine Karşı ’15 Bin TL’ Formülü

Emekli zammı ve memur zammı için bekleyen milyonlara enflasyon tahminlerinden ipuçları gelmeye devam ediyor. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak açıklanırken, yıl sonunda tahminlerin tutması durumunda 6 aylık enflasyon rakamının yüzde 13,44 gelmesi bekleniyor. Bu rakam SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin zam oranını yansıtırken, devreye girecek toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ile memur maaş zammı yüzde 10’un altında kalarak yüzde 9,31 olacak. Eylül ayı enflasyonunun açıklanması ile 3 aylık enflasyon ise yüzde 8,92 olarak netleşmişti. Zam oranının nihayete kavuşması içinse 3 Ocak 2025’te açıklanacak Aralık ayı enflasyonundaki rakamlar görülecek.

EMEKLİ KÖK MAAŞINDA SIFIR ZAM TEHLİKESİ

En düşük emekli maaşında değişiklik olmazsa bir kez daha milyonlarca emekli sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Bunun önüne geçilmesi için yeni zam döneminde de emekli taban aylığı düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Böylece en düşük emekli maaşının da zam oranları kadar artırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tüm senaryolar arasında en düşük emekli maaşı için hesap makineleri o rakamları işaret ediyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının Ocak 2025’te 14 ila 15 bin TL bandına yükselebileceği kaydediliyor. Ancak kesin rakam Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından belli olacak.

EMEKLİ KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM

Bu uygulama emekli taban maaşından düşük aylık alan emekliler için uygulanırken aradaki bu fark Hazine tarafından seyyanen ödeme olarak emeklilerin hesaplarına geçiyor. Söz konusu destek e- Devlet’te belirtiliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Geçmiş zam dönemlerinde uygulanan refah payına yönelik beklentiler artmaya devam ederken, bu konudaki kararın Aralık ve Ocak aylarında netleşmesi bekleniyor. Alınacak kararla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin zam oranlarına refah payının eklenmesi ve zam oranlarının eşitlenmesi gündemde. Bu gelişmeler doğrultusunda, zam oranlarının yüzde 20’nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.