Motosiklet sahipleri 1 Ocak 2024'e dikkat: Kimlik doğrulama istenecek!

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren iç ticaret alanında bir dizi düzenlemenin yürürlüğe gireceğini, bazılarının da yürürlük süresinin uzatılacağını hatırlattı. Düzenlemeye göre, İkinci el taşıtlara uygulanan kimlik doğrulama, motosikletler için de geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Motosiklet sahipleri 1 Ocak 2024'e dikkat: Kimlik doğrulama istenecek!

Ticaret Bakanlığı yeni yılda fahiş fiyatın önüne geçmek için bir dizi düzenlemeye gitti.

Düzenlemeye göre, ikinci el taşıtlara uygulanan düzenleme motosikletler için de geçerli olacak.

KİMLİK DOĞRULAMA İSTENECEK

AA'nın aktardığı söz konusu düzenlemeyle, aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesi amacıyla otomotiv ve emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi. Söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine, ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Motosiklet sahipleri 1 Ocak 2024'e dikkat: Kimlik doğrulama istenecek! - Resim : 1

UYGULAMA SÜRESİ 1 TEMMUZ'A KADAR UZATILDI

İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Ayrıca kamuoyunda "6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen ikinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması, hem yetkili satıcılar hem de bireysel satıcılar için aynı tarihe kadar uzatılmış oldu.

MOTOSİKLET TAŞITLARI DA DAHİL EDİLDİ

Otomobil ve arazi taşıtları için uygulanan kısıtlamaya ve buna aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına, motosiklet satışları da dahil edildi.

Bakanlık duyurdu: Otomobil satışında '6 ay-6 bin kilometre' düzenlemesinde yeni karar!Bakanlık duyurdu: Otomobil satışında '6 ay-6 bin kilometre' düzenlemesinde yeni karar!Ekonomi
İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Para cezası uygulanacak!İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Para cezası uygulanacak!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kimlik Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Yılbaşında (1 Ocak 2024 Pazartesi) ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de Yılbaşında ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de
Sürücüler dikkat, 2024 yılı muayene ve damgalama bedellerine zam: Taksimetre, takograf ve egzoz muayenesi ne kadar? Sürücüler dikkat, muayene ve damgalama bedellerine zam!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Antalya'nın ardından o ilde de kiralar uçtu! Araplar akın akın gelip yerleşiyor Antalya'nın ardından o ilde de kiralar uçtu! Araplar akın akın gelip yerleşiyor
ÇOK OKUNANLAR
Takımlar Türkiye'ye dönmüştü: Gazeteler Süper Kupa finalinde yaşananları nasıl gördü? Gazeteler Süper Kupa finalinde yaşananları nasıl gördü?
iPhone kullananlara bakanlıktan kritik uyarı: Hemen devre dışı bırakın iPhone kullananlara bakanlıktan kritik uyarı: Hemen devre dışı bırakın
Memur maaş zammı için gözler o tarihte: İşte yapılması beklenen zam oranı Memur maaş zammı için gözler o tarihte: İşte yapılması beklenen zam oranı
Taraftardan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tarihi karşılama Taraftardan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tarihi karşılama
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları