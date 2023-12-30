Bakanlık duyurdu: Otomobil satışında '6 ay-6 bin kilometre' düzenlemesinde yeni karar!

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda '6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi' olarak bilinen otomobil satışı için yeni düzenlemeyi duyurdu. Düzenlemeye göre, uygulamanın süresi uzatıldı.

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Bakanlık duyurdu: Otomobil satışında '6 ay-6 bin kilometre' düzenlemesinde yeni karar!

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren iç ticaret alanında bir dizi düzenlemenin yürürlüğe gireceğini, bazılarının da yürürlük süresinin uzatılacağını hatırlattı.

Buna göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada; kamuoyunda '6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi' olarak bilinen otomobil satışı için yeni düzenleme şöyle:

"İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı."

Bakanlık duyurdu: Otomobil satışında '6 ay-6 bin kilometre' düzenlemesinde yeni karar! - Resim : 1

1 TEMMUZ 2024'E KADAR UZATILDI

Ayrıca, kamuoyunda '6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi' olarak bilinen ikinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması, hem yetkili satıcılar hem de bireysel satıcılar için aynı tarihe kadar uzatılmış oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Otomobil Ticaret Bakanlığı
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