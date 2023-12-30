Lokanta, restoran ve kafeler için yeni uygulama: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli!

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketlerinin restoran, kafe gibi iş yerlerinin giriş kapısına asılması uygulamasının da 1 Ocak 2024'ten itibaren devrede olacağını açıkladı.

Lokanta, restoran ve kafeler için yeni uygulama: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacıyla bir dizi düzenleme yeni yılda yürürlüğe konulacak, bazılarının da yürürlük süresi uzatılacak.

Buna göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri için devreye sokulacak uygulama şöyle:

"Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, 1 Ocak itibarıyla tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak."

Lokanta, restoran ve kafeler için yeni uygulama: 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli! - Resim : 1

TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Yapılan düzenlemeyle hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağduriyete uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ticaret Bakanlığı
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