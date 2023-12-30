İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Para cezası uygulanacak!

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak ikinci el otomobil satışına ilişkin yeni düzenlemeye duyurdu. Söz konusu hükme aykırı davrananlara, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Para cezası uygulanacak!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacı ile bir dizi düzenlemeyi yeni yılda yürürlüğe koydu.

Buna göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak düzenleme şöyle:

"Aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesi amacıyla otomotiv ve emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi. Söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine, ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak."

İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Para cezası uygulanacak! - Resim : 1

İLAN YOLUYLA PAZARLANMASI YASAKLANDI

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

MOTOSİKLET SATIŞLARI DA EKLENDİ

Otomobil ve arazi taşıtları için uygulanan kısıtlamaya ve buna aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına, motosiklet satışları da dahil edildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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