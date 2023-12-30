Yılbaşında (1 Ocak 2024 Pazartesi) ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de
Yılbaşında ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü; Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
Yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek seferler, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü ücretsiz olacak seferler şöyle:
- Ankara'da Başkentray,
- İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, - İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem