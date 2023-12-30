Yılbaşında (1 Ocak 2024 Pazartesi) ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de

Yılbaşında ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü; Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Yılbaşında (1 Ocak 2024 Pazartesi) ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de

Yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek seferler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü ücretsiz olacak seferler şöyle:

- Ankara'da Başkentray,
- İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, - İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Yılbaşında (1 Ocak 2024 Pazartesi) ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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