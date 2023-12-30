Yılbaşında (1 Ocak 2024 Pazartesi) ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de

Yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek seferler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü ücretsiz olacak seferler şöyle:

- Ankara'da Başkentray,

- İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, - İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem