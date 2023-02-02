Motorine indirim geldi

Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Motorin fiyatlarına 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi.

Motorine indirim geldi

Akaryakıt sektöründe yaşanan dengesizlik sürüyor. Bugün motorinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim yapıldı.

1 lira 2 kuruşluk indirim sonrası motorinin litre fiyatı;

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 42 kuruş,

Avrupa Yakası'nda 22 lira 48 kuruş,

Ankara'da 22 lira 76 kuruş,

İzmir'de ise 22 TL 81 kuruş oldu.

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Akaryakıt
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