Motorine indirim geldi
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Motorin fiyatlarına 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi.
Akaryakıt sektöründe yaşanan dengesizlik sürüyor. Bugün motorinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim yapıldı.
1 lira 2 kuruşluk indirim sonrası motorinin litre fiyatı;
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 42 kuruş,
Avrupa Yakası'nda 22 lira 48 kuruş,
Ankara'da 22 lira 76 kuruş,
İzmir'de ise 22 TL 81 kuruş oldu.