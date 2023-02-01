Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı.

POLİTİKA FAİZİ 4,4 - 4,75 ARALIĞINA ÇIKTI

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Fed Şubat ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de bu yöndeydi. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Açıklamada enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi.

Yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapan Fed Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti.

Enflasyonda görülen ılımlı yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki belirgin soğuma nedeniyle faiz artış hızının yavaşlaması bekleniyordu. Fed yetkilileri de son dönemde yaptıkları açıklamalarda sıkılaşmanın yavaşlaması gerektiğine yönelik mesajlar vermişti.