Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı.

Son Güncelleme:
Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı.

POLİTİKA FAİZİ 4,4 - 4,75 ARALIĞINA ÇIKTI

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Fed Şubat ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de bu yöndeydi. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Açıklamada enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi.

Yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapan Fed Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti.

Enflasyonda görülen ılımlı yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki belirgin soğuma nedeniyle faiz artış hızının yavaşlaması bekleniyordu. Fed yetkilileri de son dönemde yaptıkları açıklamalarda sıkılaşmanın yavaşlaması gerektiğine yönelik mesajlar vermişti.

Etiketler
FED ABD
Son Güncelleme:
Düşüşle başlamıştı: Borsa İstanbul'dan tedbir kararı Düşüşle başlamıştı: Borsa İstanbul'dan tedbir kararı
Diş çürümesini durduran baharat. Üstelik çiğnemek bile yetiyor Diş çürümesini durduran baharat. Üstelik çiğnemek bile yetiyor
Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor
Borsa'da kayıplar üzerine devre kesici uygulandı Borsa'da kayıplar üzerine devre kesici uygulandı
ÇOK OKUNANLAR
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı Tüm senaryolar bir bir açıklandı
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
Kansere yakalanan Nagihan Karadere: Survivor benim hayatımı altüst etti Kansere yakalanan Nagihan Karadere: Survivor benim hayatımı altüst etti