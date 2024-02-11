Motorine dev zam yolda

Motorine 13 Şubat Salı günü 2 lira 56 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi 45 TL'ye yaklaşacak.

NTV'nin aktardığı habere göre motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 39,37 TL'den satılıyor. Motorinin litresi zammın ardından 45 liraya yaklaşacak.

NE OLMUŞTU?

Son olarak geçen hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.