Motorine dev zam yolda

Motorin litre fiyatına Salı gününden geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Motorine dev zam yolda

Motorine 13 Şubat Salı günü 2 lira 56 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi 45 TL'ye yaklaşacak.

NTV'nin aktardığı habere göre motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 39,37 TL'den satılıyor. Motorinin litresi zammın ardından 45 liraya yaklaşacak.

NE OLMUŞTU?

Son olarak geçen hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

Etiketler
Motorin
Son Güncelleme:
Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye
Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor
Tesla'dan sınırlı süreyle indirim kararı Tesla'dan sınırlı süreyle indirim kararı
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'enflasyon' ve 'gerçekçi kur' açıklaması İTO Başkanı Avdagiç'ten 'enflasyon' ve 'gerçekçi kur' açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Zam bekleniyor: SGK Uzmanı Sevinç, emekli ikramiyeleri için net rakam verdi SGK Uzmanı Sevinç, emekli ikramiyeleri için net rakam verdi
Mansur Yavaş, yeni projeyi duyurdu Mansur Yavaş, yeni projeyi duyurdu
'İstanbul'da seçimin sonucunu belirleyecek ilçe': 'CHP'nin adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak' 'CHP'nin adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak'
Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Müdahale ediyoruz Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti AKP'li parti yöneticisi hayatını kaybetti