Tesla'dan sınırlı süreyle indirim kararı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki bazı Model Y otomobillerinin fiyatlarını da geçici olarak düşürdü. Tesla internet sitesinden yapılan duyuruda, yeni Model Y arkadan çekişli ve Uzun Menzilli model fiyatlarının 29 Şubat'a kadar olan teslimatlarda indirime gireceği ve bu fiyatın 1 Mart'tan itibaren 'en az 1000 dolar artacağı' kaydedildi.

Model Y arkadan çekişli ve Model Y Uzun Menzilli modellerinin fiyatlarını 1000 dolar azaltarak 42 bin 990 dolar ve 47 bin 990 dolara düşüren Tesla, sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2'lik bir indirime gitmiş oldu. Şirketin son fiyat indirimi, Kızıldeniz'deki saldırıların sevkiyatta aksamalara neden olmasının ardından geldi.