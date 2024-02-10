Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV'de yeni düzenleme!

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşebbüslerinde olduğu gibi KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlar kapsamına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV'de yeni düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlara ilişkin düzenleme yapıldı.

ÖRNEKLERE YER VERİLDİ

Devletin kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi kesintisi yapmakla sorumlu tuttuğu, diğer ifadeyle alışlarında satıcıya ödeyeceği KDV tutarının bir kısmının, doğrudan alıcı tarafından "sorumlu" sıfatıyla devlete beyan ederek ödemesine ilişkin kanuni düzenleme yayımlanmıştı. Tebliğde, konuya ilişkin açıklama ve örneklere yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: KDV'de yeni düzenleme! - Resim : 1

⁠Diğer taraftan, kısmi tevkifat uygulamasında her bir işlem için uygulanan 2 bin liralık sınır, Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sınırı olarak belirlendi. ⁠Mahkeme kararı çerçevesinde mükelleflerin vergi borçlarına KDV iade alacağından mahsup taleplerinde, vergi borçları için gecikme zammının hesaplama yöntemine ilişkin açıklamalar da tebliğde yer aldı.

Tebliğde ayrıca, KDV Kanunu'nun geçici 20, geçici 29, geçici 32 ve geçici 33'üncü maddelerinde yer alan istisnaların süresinin uzatılmasına yönelik yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin de düzeltmelere yer verildi.

BAZI MADDELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tebliğin bazı maddelerinde yürürlük tarihi bugün, bazılarında da mart ayı başı olarak belirlendi.

KDV TEVKİFATI NEDİR?

KDV tevkifatı da satıcıya ödenen tutara ek olarak belirlenmiş, KDV'nin belli oranda düşürülmesi ve vergi dairesine ödenmesidir. Yani, satıcıya ödenen KDV değerinin bir kısmı veya tamamı ana tutardan düşürülür ve vergi dairesine ödeme yapılır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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