Motorine (mazot) dev zam yolda!
Artan enflasyon ve dolar kuru, TL'nin negatif getirisine yol açarken motorine (mazot) yeni zam geliyor. Motorin fiyatlarında yeni zamlı tarife 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak.
Türkiye ekonomisi artan enflasyon ve dolar kuru kuru ile çıkmaza girerken, maliyet artışları zam yağmuru olarak yurttaşı zora soktu.
Yaşanan gelişmeler sonrası motorinin (mazot) litre fiyatına, 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece yeni zam gelmesi bekleniyor.
MOTORİNE DEV ZAM
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yeni zammın 2 lira 56 kuruş olacağı tahmin ediliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.
MOTORİNİN LİTRE FİYATI 45 TL'Yİ GEÇECEK
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.
10 Şubat 2024 itibariyle güncel akaryakıt fiyatları ise, şöyle:
- İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor.
- Benzinin litresi ise ortalama 39,37 satılıyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Kaynak: Gerçek Gündem