Motorine (mazot) dev zam yolda!

Türkiye ekonomisi artan enflasyon ve dolar kuru kuru ile çıkmaza girerken, maliyet artışları zam yağmuru olarak yurttaşı zora soktu.

Yaşanan gelişmeler sonrası motorinin (mazot) litre fiyatına, 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece yeni zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE DEV ZAM

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yeni zammın 2 lira 56 kuruş olacağı tahmin ediliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 45 TL'Yİ GEÇECEK

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

10 Şubat 2024 itibariyle güncel akaryakıt fiyatları ise, şöyle:

- İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor.

- Benzinin litresi ise ortalama 39,37 satılıyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem