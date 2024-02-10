'İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53 bin 58 lira'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İPA’nın yapmış olduğu araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. Üç net asgari ücrete denk gelen 51 bin 6 liranın bile bu maliyeti karşılayamadığı görüldü.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93; ortalama yaşam maliyeti ise yine bir önceki aya göre 3 bin 899 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin de yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Kaynak: ANKA