Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte akaryakıt fiyatları tarihi zirvesini gördü.

Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş ise, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.

MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Bu gelişmelerle birlikte sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 59 kuruş indirim gelecek.

Öte yandan benzin fiyatlarında ise, fiyat değişimi beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,12 TL’ye, Ankara’da 19,48 TL’ye, İzmir’de 19,56 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,37 TL, Ankara’da 20,72 TL, İzmir’de 20,69 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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