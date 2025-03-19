Morgan Stanley Borsa İstanbul'daki Üyeliğini İptal Etti

Morgan Stanley, Borsa İstanbul'daki üyeliğini kendi isteği ile iptal etti.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi