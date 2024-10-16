Dev Bankadan Dolar/TL Tahmini! '2025 Yılı Sonunda 45 TL Olabilir'

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ziyaretinin ardından dün ziyaret raporunu yayımladı.

Raporda bankacılık hisselerinin hedef fiyatları düşürülürken, faiz indirimi, enflasyon ve dolar/TL'ye ilişkin beklentiler de paylaşıldı.

Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerine göre daha şahin bir yol izlemesinin beklendiği vurgulandı.

ENFLASYON VE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine vurgu yaptığı raporda eylül ayı enflasyon rakamlarının dezenflasyon sürecine yönelik kısa vadeli riskler taşıdığını belirtti.

Banka, TCMB'nin faiz indirimlerine 2025'in ilk çeyreğinde başlamasını öngördüklerini kaydetti.

Ocak 2025'te 250 baz puanlık bir indirimle faiz indiriminin başlamasını bekleyen banka, mart ve haziran aylarına kadar kademeli olarak faiz oranlarının sırasıyla yüzde 42,5 ve yüzde 35 seviyelerine çekilmesini bekliyor.

2025'in ikinci yarısında, daha küçük adımlarla faiz indirimi yapılmasını bekleyen banka, 2025'in sonunda politika faizinin yüzde 28'e kadar düşeceğini tahmin ediyor.

DOLAR/TL TAHMİNİ

Banka, TCMB'nin faiz indirimlerinin enflasyonu düşürmeye yönelik katkıları Türk Lirası'nı desteklediğini belirterek, TL'nin yerel tahvillerden daha cazip olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Raporda, "TL'nin yerel tahvillerden daha cazip olduğunu düşünüyoruz, çünkü 2025'in ilk yarısında daha yavaş bir faiz indirim döngüsü bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dolar/TL tahminlerine de yer verilen raporda, kurun yıl sonunda 36 seviyesindeki önceki tahminin üstünde güçlenme riski olduğunun altı çizildi.

Dolar/TL'nin 2025 sonunda ise 45 TL seviyesinde olacağı tahmin edildi.

BANKACILIK ANALİZİ: DAHA CAZİP SEVİYE BEKLİYORUZ

Raporda, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye odaklanmasının, Türk bankaları üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

ABD'li banka, Türk bankaları için iyileşme beklentisinin devam ettiğini ancak bu beklentinin ileriye ötelendiğini kaydetti.

Notta, "Türk bankaları için marjlarda dönüm noktası hikayesi devam ediyor ancak bu durum daha da ileriye itildi, bu yüzden daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, 2024'te yüksek finansman maliyetleri ve kredi büyümesindeki sınırlamaların bankalar için zorlayıcı olmasını beklenirken faiz indirimleri ve enflasyondaki düşüş sayesinde 2025 yılında bankaların marjlarında iyileşme beklediği belirtildi.

Notta Morgan Stanley ekonomistleri, Türk bankaları için 2025-2026 net gelir tahminlerini ortalama yüzde 19 oranında düşürdü.

BANKALARIN HEDEF FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

Banka ayrıca Türk bankaları için hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti.

Buna göre ABD'li banka, İş Bankası C için hedef fiyatını 21 TL’den 15 TL’ye düşürerek, tavsiyesini “ağırlığını azalt” olarak sürdürdü.

Yapı Kredi bankası için ise hedef fiyatını 44 TL'den 37 TL'ye düşürürken tavsiyesini 'eşit ağırlık' olarak korudu.

Granti BBVA'da ise hedef fiyat 157 TL'den 156 TL'ye düşürüldü. Tavsiye 'eşit ağırlık' olarak korundu.

Akbank için hedef fiyat 95 TL'den 80 TL'ye düşürülürken tavsiyesini "ağırlığını arttır"dan "eşit ağılık"a indirdi.