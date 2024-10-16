Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı İçin Tahminler Belli Oldu

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB'nin bu haftaki toplantısında üç temel politika faizinin 25 baz puan düşürüleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Uzmanlar, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2 seviyesine kadar indirebileceği öngörüsünde bulundu.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ECB'nin ekim ayı toplantısında faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

Eylül ayı enflasyon verilerinin hizmetler sektöründe de enflasyonist baskıların belirgin bir şekilde yavaşladığını gösterdiğini belirten Houte, aynı zamanda ekonomiye ilişkin güven endeksi verilerinin oldukça zayıf seyrettiğini, bu durumun Avro Bölgesi'ndeki ekonomik toparlanmanın durma noktasına geldiğine işaret ettiğini söyledi.

Son açıklanan makroekonomik verilerin de imkan tanımasıyla birlikte parasal gevşeme hızının artabileceği öngörüsünde bulunan Houte, artık ECB'nin, mevduat faiz oranı yüzde 2'ye gerileyene kadar her toplantıda faiz indirimlerine devam edebileceğini söyledi.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE İLİŞKİN GÜVENİN ARTTIĞINA DAİR MESAJLAR OLABİLİR"

Natixis Avrupa Makroaraştırma Başkanı Dirk Schumacher de ECB'nin mevduat faiz oranında 25 baz puanlık indirime gidebileceğini ifade etti.

"Toplantıda gelecekteki faiz oranlarıyla ile ilgili doğrudan bir yönlendirme olmayacak olsa da ekim toplantısındaki genel mesajının enflasyon görünümüne olan güvenin artması olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Schumacher, bununla birlikte, hizmet enflasyonundaki inatçılığın ECB için bir sorun olmaya devam ettiğini aktardı.

Ücret artışlarındaki ılımlı seyrin faiz indirimlerinin istikrarlı ve kademeli şekilde devam edebilmesi için gerekli bir koşul olmaya devam ettiğini dile getiren Schumacher, mevduat faizinin Haziran 2025'te yüzde 2'ye gerileyene kadar her toplantıda 25 baz puanlık bir indirim yapılabileceğini kaydetti.

Schumacher, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısındaki konuşmasında, enflasyonun bankanın hedeflerine ulaşacağına ilişkin temel senaryosuna olan güvende artış olduğuna işaret edebileceğini aktardı.

Bununla birlikte, ücret artışı, petrol fiyatları ve nihayetinde enflasyon görünümüyle ilgili belirsizlik nedeniyle ECB'nin gelecekteki gevşeme döngüsünün son noktası konusunda net bir yönlendirme yapamayabileceğini belirten Schumacher, verilere bağlılığa olan yaklaşımın bu toplantıda da tekrar vurgulanacağını söyledi.

Kaynak: AA