Euro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyona Fren

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3'e geriledi.

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Euro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyona Fren

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3'e indi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık yüzde 2,6, aylık yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, şubat ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Euro Bölgesi'nde şubatta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,66 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,52 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,14 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,01 ile enerji ürünleri izledi.

Kaynak: AA

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