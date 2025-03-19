Çiftçilere Dağıtıldı, Tam 10 Ton... Yüzde 75 Hibeli

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’da 160 çiftçiye 10 ton yüzde 75 hibeli nohut tohumu dağıttı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt “9 Bin dekar araziye ekim yapılacak. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimize susam ve ayçiçek tohumu ayrıca enginar, domates ve biber fidesi dağıtımı yapacağız" dedi.

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Çiftçilere Dağıtıldı, Tam 10 Ton... Yüzde 75 Hibeli

Manisa'nın Demirci ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca 160 çiftçiye 10 ton yüzde 75 hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

Çiftçilere Dağıtıldı, Tam 10 Ton... Yüzde 75 Hibeli - Resim : 1

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise, "Demirci'mizin tarımda üretim kapasitesini arttırmak amacıyla çiftçimizi Bakanlığımızın projeleri ile desteklemeyi sürdürüyoruz. 160 çiftçimize 10 ton nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan yerli nohut tohumu kuraklığa dayanıklı olması sebebiyle çiftçimiz için tercih edildi. Dağıtılan 10 ton nohut tohumu 9 Bin dekar araziye ekim yapılacak. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimize susam ve ayçiçek tohumu ayrıca enginar, domates ve biber fidesi dağıtımı yapacağız." dedi.

Kaynak: İHA

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