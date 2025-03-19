Çiğ Süt Fiyatlarına Zam Yok!

Ulusal Süt Konseyi (USK) üç aylık periyotlar dahilinde bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında çiğ süt tavsiye fiyatında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

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Çiğ Süt Fiyatlarına Zam Yok!

Ulusal Süt Konseyi (USK), 19 Mart Çarşamba günü itibariyle yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan çiğ süt tavsiye fiyatı ile ilgili alınan kararın gözden geçirildiği toplantının ardından yapılan açıklamada, "Mevcut piyasa şartları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede güncel çiğ süt tavsiye fiyatının devamına karar verilmiştir" denildi.

USK'nın resmi internet sitesinden yapılanduyuruda, "Buna göre; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL olarak uygulanmasına devam edilecektir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 25 Kuruş fark uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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