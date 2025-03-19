9 Hafta Sonra Bir İlk! Faizler Yükseldi, 30 yıl Vadeli...

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,72'ye çıkarak 9 hafta sonra ilk kez artarken, başvurular yüzde 6,2 azaldı.

9 Hafta Sonra Bir İlk! Faizler Yükseldi, 30 yıl Vadeli...

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 14 Mart ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage (konut kredisi) başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 6,2 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,1 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 13 azaldı. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,67'den 6,72'ye yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,04'ten 6,08'e çıktı.

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, mortgage faiz oranlarının 9 hafta sonra ilk kez yükseldiğini belirtti.

Bu artışın, yeniden finansman başvurularının hacminde düşüşe yol açtığını aktaran Fratantoni, buna karşın satın alma başvurularının hacminin son 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti.

Fratantoni, konut stoklarının artması ve mortgage oranlarının istikrarlı seyretmesinin bu bahar konut alım faaliyetlerini desteklediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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