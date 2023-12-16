Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin karar!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu. Böylece Türkiye'nin kredi notu "B3" olurken not görünümü de "durağan" olarak kaldı.

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Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin karar!

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

BELİRTİLEN TARİH DIŞINDA BİR DEĞERLENDİRMEDE BULUNABİLİR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin karar! - Resim : 1

Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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