Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammında büyük kayıp!

GERÇEK GÜNDEM -

TÜİK'e göre, enflasyon aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. ENAG ise, yıllık enflasyon oranını yüzde 137,55 olarak açıklarken, aylık artış yüzde 5,18 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklinin resmi zam oranı yüzde 15,23 olarak hesaplandı. Ancak ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamları sonrası son altı aylık enflasyon yüzde 38,57 olarak hesaplandı. Böylece memur ve emeklinin zam kaybı yüzde 23,34'e ulaştı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA 6 AYLIK ENFLASYON HESAPLANIYOR

Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor.

MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞMEDEN YÜZDE 8 ZAM ALACAK

Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. Bir önceki 6 aylık dönem yüzde 7 zam almışlardı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL

Mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olarak ödeniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem