Son dakika: Gram altın atağa kalktı: Rekor üstüne rekor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, aralık ayında yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde yüzde 64,27 oldu. TÜİK'in enflasyon rakamları piyasaların beklentisinin altında kaldı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarının ardından yükselişe geçen gram altın bin 123 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla bin 99 liradan tamamlamıştı.

ALTININ ONS FİYATI DA ARTTI

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,1 artışla bin 850 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın ise, bin 829 TL'den alınırken, bin 857 TL seviyesinde satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 3 bin 640 TL'den alınırken, 3 bin 706 TL'den işlem görmeye başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise, 7 bin 310 TL'den alınırken, 7 bin 384 TL'den satılmaya başladı.

RESESYON ENDİŞELERİ ARTTI

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) İdari Direktörü Kristalina Georgieva Pazartesi günü yaptığı açıklamada, küresel ekonominin "geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl" ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. IMF’nin başındaki isim ABD, AB ve Çin'in aynı anda yavaşlaması nedeniyle dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Bu gelişmelerin ardından küresel ekonominin 2023'te yavaşlamaya devam edeceğine dair artan endişeler arasında yatırımcıların güvenli liman olarak değerli metale yönelmesiyle altın fiyatları yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem