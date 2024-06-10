Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Kurban Bayramı öncesinde memur ve emekli maaş ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını merak edenler konuyla ilgili hükümet tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılırken, ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının erken yatırılıp, yatırılmayacağı gündemde.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATACAK MI?

Emekli maaşları ise, her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır.

Konuyla ilgili hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı, fakat emekli maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılması beklenenler arasında.

"NORMAL GÜNÜNDE ÖDENECEK GİBİ DURUYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Çalışma Bakanlığı'ndan emekli aylıklarının bayram öncesi ödenmesi konusunda bir bilgilendirme yapılmadı, normal gününde ödenecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÖDENMEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda memur ve emekli maaşları her ay olduğu zamanında ödenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem