Bakanlıktan SYDV’lere destek: 847,6 milyon TL ek kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakanlıktan SYDV’lere destek: 847,6 milyon TL ek kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kaynak aktarıldığını bildirdi.

Göktaş, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimleri için toplam 847,6 milyon TL ek kaynak aktarıldığını, aktarılan kaynağın hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının toplam 6,8 milyar TL olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırıldıBakan Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırıldıEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
TÜİK açıkladı, gerçek işsizlik arttı! TÜİK açıkladı, gerçek işsizlik arttı!
Borsa haftaya kötü başladı Borsa haftaya kötü başladı
Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti
2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor 2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde