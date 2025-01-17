Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Arsa Fırsatı: 153 Bin Lirası Olan Tapuyu Kapacak

Özellikle bölgedeki konut fiyatlarının yükselişi, arsaların gelecekte değer kazanma potansiyelini daha da artırmaya başladı. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte, arsa yatırımları pek çok kişinin radarına girdi.

120 AY TAKSİT YAPILACAK

Milli Emlak, yatırımcılara büyük bir fırsat sunarak 120 aya kadar taksit imkânıyla arsa sahibi olmayı mümkün kılan bir duyuru yaptı. İşte detaylar...

UYGUN FİYATLI ARSA FIRSATI DUYURULDU

Faiz oranlarının düşüşe geçmesi, 2025 yılına ilişkin yatırım beklentilerini olumlu yönde etkilemeye başladı. Bu süreçte Milli Emlak, uygun fiyatlı ve taksitli arsa satışlarına bir yenisini ekledi. Erzincan’da satışa çıkarılan hazineye ait arsa, hem fiyatıyla hem de ödeme kolaylıklarıyla yatırımcıların gözdesi olabilecek nitelikte.

ERZİNCAN’DA 661 METREKARELİK ARSA SATIŞTA

Milli Emlak’ın yeni ilanı, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde yer alan 661,12 metrekarelik bir arsa için yayımlandı. İşte detaylar:

Arsa Yüzölçümü: 661,12 m²

İhale Bedeli: ₺153.000,00

İhale Tarihi: 29 Ocak 2025

İhale Saati: 14:30

Ödeme Şartları: İhalede belirlenen bedel üzerinden 120 aya kadar taksit imkânı sunulacak.