Gram Altından Yeni Rekor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne primle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 3 bin 99 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 710 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA