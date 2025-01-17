Gram Altından Yeni Rekor

Gram altının fiyatı 3 bin 99 liraya yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor.

Son Güncelleme:
Gram Altından Yeni Rekor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne primle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 3 bin 99 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 710 dolardan işlem görüyor.

Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Altın FiyatlarıAltın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Altın FiyatlarıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Gram Altın Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi Pırasayla Yapılan Bu Börek En İyi Börek Tariflerinden Biri Seçildi
Merkez Bankası Duyurdu: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Belli Oldu Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Her Market Rafında Bulunuyordu! Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markası Konkortato İlan Etmişti: Mahkemeden Flaş Gelişme Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markası Konkortato İlan Etmişti: Mahkemeden Flaş Gelişme
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Miras Kalan Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Son Tarihe Dikkat, Bütün Haklarını Kaybedecek Miras Kalan Tapu Sahiplerine Hayati Uyarı: Son Tarihe Dikkat, Bütün Haklarını Kaybedecek
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı