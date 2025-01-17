Her Market Rafında Bulunuyordu! Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markası Konkortato İlan Etmişti: Mahkemeden Flaş Gelişme

Ekonomik zorluklarla mücadele eden Türkiye’nin tanınmış çikolata markası Karnaval Çikolata Şirketi, konkordato süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşadı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Her Market Rafında Bulunuyordu! Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markası Konkortato İlan Etmişti: Mahkemeden Flaş Gelişme

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin geçici mühlet süresini uzattı ve yeni duruşma tarihini belirledi.

GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ 2 AY UZATILDI

Ümraniye merkezli çikolata firması ve şirketin ortakları Erhan Dağıdır ile Rıza Eriş tarafından açılan konkordato davasında, mahkeme 11 Ekim 2024’te verilen geçici mühlet kararını 2 ay süreyle uzatma kararı aldı. Bu karar, 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Konkordato komiserlerinin görev süresi de uzatıldı.

Her Market Rafında Bulunuyordu! Türkiye'nin Ünlü Çikolata Markası Konkortato İlan Etmişti: Mahkemeden Flaş Gelişme - Resim : 1

YENİ DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasını 12 Mart 2025, saat 15:50 olarak kararlaştırdı. Bu süreçte, şirket ve ortaklarının ekonomik durumunun gözden geçirileceği, ayrıca konkordato talebine ilişkin nihai kararın değerlendirileceği açıklandı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 287. ve 288. maddeleri çerçevesinde ilan edilirken, bu süre zarfında şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli tedbirlerin de uygulanacağı belirtildi.

Şirketin konkordato sürecine ilişkin nihai karar, mart ayında yapılacak duruşma sonrası netlik kazanacak.

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