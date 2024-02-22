Merkez Bankası'nın net rezervleri düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervlerinde 16 Şubat haftasında düşüş gözlendi. Ayrıca Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de azaldı.

Merkez Bankası'nın net rezervleri düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri brüt rezervler 16 Şubat haftasında 134,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 134,9 milyar dolar düzeyindeydi.

NET REZEVLER DE GERİLEDİ

Net rezervlerde de aynı haftada düşüş görüldü. 16 Şubat haftasında net rezervler 28,5 milyar dolar düzeyine geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 28,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası'nın net rezervleri düştü! - Resim : 1

ALTIN REZEVLERİ DE DÜŞTÜ

Altın rezervleri ise 16 Şubat haftasında 445 milyon dolar azalarak 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara indi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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